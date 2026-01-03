World Cup semi-finalist in 1994
Was ill for a long time! Former successful team boss dead
Former Bulgarian soccer team manager Dimitar Penew is dead!
The coach, who sensationally led Bulgaria to the semi-finals at the 1994 World Cup in the USA, died on Saturday at the age of 80 after a long illness, according to the Bulgarian Football Association.
Best Bulgarian coach of the 20th century
Penew was honored as the best Bulgarian coach of the 20th century.
As a player, he had taken part in the 1966, 1970 and 1974 World Cups.
This article has been automatically translated,
read the original article here.
