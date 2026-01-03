Vorteilswelt
Kurz nach dem Start

Starke Windböen brachten Paragleiter zum Absturz

Steiermark
03.01.2026 20:51
Auf dem Stuhleck in der steirisch-niederösterreichischen Grenzregion kam es am Samstag zu dem ...
Auf dem Stuhleck in der steirisch-niederösterreichischen Grenzregion kam es am Samstag zu dem Unfall.(Bild: Christof Birbaumer)

Ein 29-jähriger Mann stürzte Samstagmittag in Spital am Semmering (Bezirk Bruck-Mürzzuschlag) mit seinem Paragleiter ab. Der Mann aus Wien verletzte sich dabei unbestimmten Grades.

In den Mittagsstunden fuhr der 29-jährige Wiener am Samstag mit der Seilbahn zum Gipfel des Stuhlecks. Von dort aus beabsichtigte er mit seinem Paragleiter ins Tal zu fliegen. Der 29-Jährige wurde laut Polizeidirektion Steiermark bereits kurz nach dem Start gegen 12.50 Uhr von Windböen erfasst. Daraufhin stürzte der Mann mit seinem Gleitschirm ins freie Gelände ab.

Pistenrettung rasch vor Ort
Einsatzkräfte von Alpinpolizei und Pistenrettung sorgten für die medizinische Ersthilfe vor Ort und transportierten den Mann ins Tal. Von dort aus brachte ihn ein Rettungswagen des Roten Kreuzes mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Universitätsklinikum nach Wiener Neustadt. Ein Verdacht auf ein Fremdverschulden konnte nicht bestätigt werden.

