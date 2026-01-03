Starke Windböen brachten Paragleiter zum Absturz

In den Mittagsstunden fuhr der 29-jährige Wiener am Samstag mit der Seilbahn zum Gipfel des Stuhlecks. Von dort aus beabsichtigte er mit seinem Paragleiter ins Tal zu fliegen. Der 29-Jährige wurde laut Polizeidirektion Steiermark bereits kurz nach dem Start gegen 12.50 Uhr von Windböen erfasst. Daraufhin stürzte der Mann mit seinem Gleitschirm ins freie Gelände ab.