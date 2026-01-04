Vorteilswelt
Preise, Preise, Preise

Auch 2026 erwarten uns wieder Gänsehaut und Gold

Adabei
04.01.2026 12:00
Blitzlichtgewitter bei den Filmfestspielen im französischen Cannes 2025 als Hollywood-Star Tom ...
Blitzlichtgewitter bei den Filmfestspielen im französischen Cannes 2025 als Hollywood-Star Tom Cruise auftauchte.(Bild: AP/Scott A Garfitt)

Ob Golden Globes, Oscars oder Filmfestspiele: Auch heuer stehen natürlich wieder ganz viele Preisverleihungen am Programm. Wir haben einen Überblick über die Festivitäten und zeigen, auf was sich Stars und Fans freuen können. 

Wenn die roten Teppiche ausgerollt werden, die Blitzlichter im Sekundentakt zucken und sich Weltstars versammeln, dann kann das nur eines bedeuten: Es ist wieder Zeit für Preisverleihungen. Auch 2026 können wir uns auf große Momente, kleine Skandälchen und jede Menge Glamour freuen.

Bald fällt bereits der Startschuss, wenn am 11. Jänner in Beverly Hills die Golden Globes vergeben werden. Unter den Nominierten ist auch Cynthia Erivo, die mit „Whicked: Teil 2“ in der Kategorie „Beste Hauptdarstellerin in einer Komödie oder einem Musical“ nominiert ist.

Bei den 68. Grammys durfte Sängerin Beyoncé gleich drei Auszeichnungen entgegennehmen.
Bei den 68. Grammys durfte Sängerin Beyoncé gleich drei Auszeichnungen entgegennehmen.(Bild: AP/Chris Pizzello)
2025 gewann Zoe Saldana den Oscar in der Kategorie „Beste Nebendarstellerin“ für „Emilia Pérez“.
2025 gewann Zoe Saldana den Oscar in der Kategorie „Beste Nebendarstellerin“ für „Emilia Pérez“.(Bild: AP/Jordan Strauss)
Der österreichische Star Christoph Waltz bei den 82.Filmfestspielen in Venedig vergangenes Jahr.
Der österreichische Star Christoph Waltz bei den 82.Filmfestspielen in Venedig vergangenes Jahr.(Bild: Alexander Tuma)

Am 1. Februar folgt die 68. Verleihung der Grammy Awards, bei denen vergangenes Jahr Sängerin Beyoncé mit drei Auszeichnungen ordentlich abgeräumt hat.

Einen weiteren, wenn nicht den, Höhepunkt werden die Oscars am 16. März darstellen. Zoe Saldana gewann 2025 in der Kategorie „Beste Nebendarstellerin“ die goldene Trophäe.

Von 12. bis 23. Mai folgen die internationalen Filmfestspiele in Cannes. In Venedig ist es dann von 2. bis 12. September so weit.

Porträt von Emily Patek
Emily Patek
