Driver was only 17
Car crashed into truck: accident claimed two lives
A horrific accident on Monday evening in Tyrol claimed two lives! A 17-year-old crashed his car head-on into a truck on the Reschenstraße near Prutz (Landeck district). All help came too late for the young driver and his 18-year-old co-driver, who died at the scene of the accident.
The 17-year-old was driving towards Landeck on the B180 at around 9 p.m. on Monday when he suddenly skidded at the end of a long left-hand bend in the municipality of Prutz. The vehicle skidded into the oncoming lane, collided with an oncoming tractor unit and came to a standstill on the right-hand side of the road against the direction of travel.
Resuscitation measures unfortunately unsuccessful
First responders and an emergency medical team tried to resuscitate the 17-year-old and his 18-year-old co-driver immediately after the accident, but both died at the scene. The truck driver, a 50-year-old Austrian, suffered minor injuries.
Reschenstraße closed for hours
"The car was a total loss, the truck was severely damaged," said the police. The Reschenstraße was closed to all traffic from 9 p.m. to midnight and a detour was set up. Nine paramedics, a total of 52 firefighters and six police patrols were deployed.
This article has been automatically translated,
read the original article here.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.