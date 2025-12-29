Disqualification
Suit twirl! German now on the Oberstdorf podium
Suit turmoil in ski jumping again! Timi Zajc from Slovenia was subsequently disqualified as runner-up (ex aequo with Daniel Tschofenig) in Oberstdorf on Monday. The German Felix Hoffmann moved up to third place.
Only three millimeters are said to have decided the leg length in the end and led to the Slovenian's disqualification. Also because the world federation FIS wants to take uncompromising action this year after the Norwegian cheating scandal last season.
"It's good that there are controls."
The biggest beneficiary was the German Hoffmann, who was suddenly able to celebrate in third place on the podium alongside winner Domen Prevc and Daniel Tschofenig. Germany has now been waiting almost 24 years for a success at the Four Hills Tournament and can now have slight hopes again. Jan Hörl moved up to a thankless fourth place.
Incidentally, some ÖSV eagles also had to undergo a suit check. Manuel Fettner told ORF after the first run: "It's good that there are checks. Fortunately everything went well for me."
