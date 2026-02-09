„2 Minuten, 2 Millionen“: Dauerbrenner geht weiter

Fokus auf Innovation

Wie schwierig das Gründen eines eigenen Unternehmens ist, ist Schneider voll bewusst. „Es ist eine Hochschaubahn der Gefühle und es steckt richtig viel Arbeit dahinter. Man braucht ein ganz anderes Mindset und ist sieben Tage die Woche damit beschäftigt. Dieses Bewusstsein will ich bei den Leuten schaffen, denn wenn jemand meint, er kann das so nebenbei an drei Tagen in der Woche schupfen, dann wird das unter Garantie nicht funktionieren.“ Innovative Produkte zu haben ist nicht selbstverständlich. „Eine Innovation ist etwas, was man in der Form noch nicht kennt oder was noch nicht den Alltag erreicht hat. Früher fragten sich die Leute, wozu man eine Glühbirne braucht – heute können wir uns ein Leben ohne gar nicht mehr vorstellen. Innovative Produkte betreten einen schmalen Grat, denn am Ende muss man ein Geschäftsmodell daraus machen und es muss eine Nachfrage seitens der Konsumenten geben.“