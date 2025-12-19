Stressfalle Vorweihnacht: Experte erklärt Druck

Die Vorweihnachtszeit empfinden viele Menschen als besonders stressig, weil das Jahresende unbewusst als Abschluss gesehen wird, an dem beruflich wie privat alles noch erledigt werden muss. Mentalcoach Christian Stelzhammer erklärt, dass dieser Zeitdruck, gepaart mit Perfektionsansprüchen und familiären Erwartungen, schnell zu Überforderung und Konflikten führt und was dagegen hilft.