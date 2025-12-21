Posting stirs up emotions
Ministry warns against “orgasm gap” and porn
On the occasion of World Orgasm Day on Sunday, Austria's Ministry of Social Affairs officially warns against orgasm gaps between men and women. "Taboos are also part of health education," explains the Ministry of Social Affairs, led by Korinna Schumann (SPÖ) - causing irritation even within her own party ...
Reducing stress and promoting relaxation. Austria's Ministry of Social Affairs is apparently particularly keen to do both. To mark World Orgasm Day on Sunday, the ministry even posted several informational images on its official account. "The orgasm gap exists and is no coincidence. Women rarely climax, especially in heterosexual relationships," the post reads.
Within the SPÖ, but also in other parties, people are somewhat irritated by the focus of the Ministry of Social Affairs. "They like to be conservative," is just one of several letters to the "Krone" about the picture.
Ministry wants to "clear up taboos"
"Taboos are also part of health education - especially when it comes to sexual health. The term gender orgasm gap stands for structural differences in sex education, role models and sexual self-determination - differences that undoubtedly exist. We inform young people where they are - in a language they understand and with the aim of strengthening health and equality," explains the ministry when asked about this.
