Land gibt Wohnheim auf: Mietverträge laufen aus

Das Wohnheim in der Billrothgasse, direkt hinter der Med Uni, gilt als einer der letzten leistbaren Wohnorte für Grazer Studenten – finanziert durch das Land Steiermark. Zumindest bis jetzt. Im Juli dieses Jahres wurde bekannt, dass der Verkauf des Heims im Raum steht, nun wurde fix beschlossen: „Der Betrieb des Studierendenheims Graz-Ries in der Billrothgasse durch das Land Steiermark wird mit Ablauf des aktuellen Studienjahres eingestellt“, heißt es aus dem Büro von Bildungslandesrat Stefan Hermann (FPÖ) auf „Krone“-Anfrage.