Brief von Studenten: „Unser Zuhause wird zerstört“

Aber worum geht es? Das Studentenwohnheim in der Grazer Billrothgasse 41, direkt hinter der Med Uni, wurde 1960 eröffnet und bietet 95 Studenten ein leistbares Zimmer um maximal 293 Euro im Monat – finanziert über das Land Steiermark. Im Juli dieses Jahres wurde bekannt, dass das Heim verkauft werden könnte. Seither ist es ruhig geworden in der Causa, was bei den Studenten kurz vor Unistart für Verunsicherung sorgt. Bürgermeisterin Elke Kahr (KPÖ) meldete sich bereits kritisch zu Wort – außerdem starteten Ex-Bewohner eine Petition.