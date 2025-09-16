Brief von Studenten: „Unser Zuhause wird zerstört“

Die Vertreter der Grazer Hochschulen sind alarmiert: Mit der Schließung des Studentenheims in der Billrothgasse würde leistbarer Wohnraum zur Mangelware werden. Kurz vor Unistart fühlen sie sich im Regen stehen gelassen. In einem offenen Brief an die Landesregierung finden sie klare Worte.
Die Worte der Studenten wiegen schwer: „Mit der drohenden Schließung unseres Heims verlieren wir mehr als nur ein Dach über dem Kopf – uns wird das Herz unserer Gemeinschaft genommen. Damit wird nicht nur unser Zuhause zerstört, sondern auch unser Weg durchs Studium massiv erschwert.“ In einem offenen Brief an Landeshauptmann Mario Kunasek (FPÖ) und Landeshauptmann-Stellvertreterin Manuela Khom (ÖVP) formulieren sie eine klare Botschaft: „Wir fordern die Verantwortlichen auf, die Heimschließung zu unterlassen.“
Aber worum geht es? Das Studentenwohnheim in der Grazer Billrothgasse 41, direkt hinter der Med Uni, wurde 1960 eröffnet und bietet 95 Studenten ein leistbares Zimmer um maximal 293 Euro im Monat – finanziert über das Land Steiermark. Im Juli dieses Jahres wurde bekannt, dass das Heim verkauft werden könnte. Seither ist es ruhig geworden in der Causa, was bei den Studenten kurz vor Unistart für Verunsicherung sorgt. Bürgermeisterin Elke Kahr (KPÖ) meldete sich bereits kritisch zu Wort – außerdem starteten Ex-Bewohner eine Petition.
„Gerade in Zeiten steigender Mieten und wirtschaftlichen Herausforderungen ist es der völlig falsche Weg, bei leistbarem Wohnraum für Studierende und damit bei der Bildung zu sparen“, sagen die ÖH-Vorsitzenden Mary Weitzer (Uni Graz), Eve Losbichler (TU Graz) und Jonathan Neuhold (FH Joanneum). Hinzu kommt, dass das Heim großteils von sogenannten „First Generation Studierenden“ – also jenen aus Nicht-Akademikerfamilien – bewohnt wird.
Im offenen Brief wird nun eine Stellungnahme von Landesregierung und Landesimmobiliengesellschaft Steiermark gefordert. Abschließend heißt es: „Eine so drastische Maßnahme wie die geplante Schließung, vor allem in Anbetracht der aktiven Nutzung und vollen Auslastung des Wohnheims, steht nicht in Relation zu den Erhaltungskosten.“
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.