PSG ace Safonov
Goalie became a penalty hero with a broken hand!
The penalty hero of the Intercontinental Cup probably performed his brilliant deeds for Paris Saint-Germain with a broken hand!
The French soccer club announced two days after the prestigious win against Flamengo Rio that Matwei Safonov had broken his left hand. It is unclear whether the Russian sustained the injury during the penalty shoot-out or while celebrating in the players' stands afterwards.
"The player himself doesn't know how it happened!"
"I can't explain it, it's unbelievable. The player himself doesn't know how it happened," said coach Luis Enrique. From his point of view, it is most likely that Safonov injured himself in the penalty shoot-out and continued playing with the fracture.
The 26-year-old is PSG's substitute behind regular keeper Lucas Chevalier, who is still struggling to recover from an ankle injury.
In the Intercontinental Cup last Wednesday, the Russian international goalkeeper saved four balls from the spot. As a result, the Champions League winners won the trophy with a 2:1 victory in a penalty shoot-out after the score had been 1:1 after regular time and extra time.
