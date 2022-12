Räuchern für Schutz und Segen auf häuslichen Wegen

Am Heiligen Abend kommt Bratwurst auf den Teller. Das ist Tradition auf den Bauernhöfen im ganzen Lungau. Noch viel größere Tradition folgt im Anschluss an Stallarbeit und Festmahl. Nach dem Abendessen gehen Fritz Löcker und Maria Moser am Rohner-Hof in Unterweissburg mit der ganzen Familie „rachn“.