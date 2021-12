Die längste Nacht liegt bereits hinter uns

Geweihte Kräuter und Weihrauch

Mancherorts wird der schon von den Kelten praktizierte Brauch auch in der längsten Nacht des Jahres, vom 20. auf 21. Dezember, begangen. In dieser Nacht, vor dem sogenannten Thomastag, der ersten der vier traditionellen salzburgischen Raunächte, soll das Dunkel vertrieben werden. Andernorts wird erst an Heiligabend das Pfandl gefüllt. Oft kommen Zweige vom Palmbuschen, geweihte Kräuter von Mariä Himmelfahrt (15. August) und Weihrauch zur Glut aus dem Ofen. Die Mischung ist von Hof zu Hof verschieden. Der Glaube an den Brauch eint sie aber.