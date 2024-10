Diese „UFO-Wolke“ taucht immer am selben Ort auf

Satellit kreist seit über elf Jahren im All

„Landsat 8“ (Bild oben) wurde am 11. Februar 2013 an Bord einer „Atlas“-Rakete von Kalifornien aus zur Erdüberwachung ins All geschickt. Der Satellit kreist in einer Höhe von 700 Kilometern um die Erde und liefert unter anderem Daten über Naturkatastrophen sowie den Zustand der Wälder.