Brain tumor! Coaching legend Hareide is dead
Long-time Norwegian soccer coach Age Hareide is dead!
He died at home with his family on Thursday at the age of 72, as his son Bendik told several Norwegian media outlets. Hareide had been diagnosed with a brain tumor in July, as he and his son had announced only three and a half weeks ago in an interview with the newspaper "Verdens Gang", among others.
According to the interview, he could only speak to a limited extent and also had motor problems. He had hoped to be able to experience the World Cup next summer, for which Norway had qualified for the first time since 1998 thanks to its star striker Erling Haaland.
Coached several top clubs
Hareide is regarded as one of Scandinavia's greatest coaching legends. He has coached several top clubs such as Bröndby IF, Viking Stavanger, Rosenborg Trondheim and Malmö FF. He was champion with his clubs in Denmark, Norway and Sweden.
He was also national team coach several times, first from 2003 to 2008 in his native Norway, then from the end of 2015 to 2020 in Denmark and later for almost a year and a half in Iceland, his last coaching post.
