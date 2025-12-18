Conference League
This Rapid squad starts against HSK Zrinjski Mostar!
Here it is, the starting line-up with which Rapid coach Stefan Kulovits is looking for success in the Conference League duel with HŠK Zrinjski Mostar!
The line-up:
The hopes of promotion have long been extinguished, for SK Rapid it's all about a respectable finish to a messed-up fall season. Bottom of the Conference League with no points, the Hütteldorfer visit Zrinjski Mostar. Interim coach Stefan Kulovits is hoping for his first taste of success in his fifth and possibly last match.
"We will approach this very actively!"
Rapid have suffered three defeats and Sunday's draw at Bundesliga bottom side Blau-Weiß Linz under Kulovits, while the Green-Whites have five losses in the Conference League. Nevertheless, over 500 Rapid fans will travel to Mostar to support the team in their fight against the red lantern in Europe.
"We're going to Mostar so that we can end the year reasonably well and say goodbye to the year with a win. We'll take a very active approach, with and against the ball. We will see to it that we achieve our goal with offense," Kulovits set the direction.
