Slalom in Courchevel
Fifth victory for Shiffrin, ÖSV ace misses out on the podium
Mikaela Shiffrin also wins the slalom in Courchevel. The best ÖSV skier was Katharina Truppe in fourth place.
Here is the live ticker:
Here are the final results:
After the first run of the night race in Courchevel, Mikaela Shiffrin was eight tenths ahead of Switzerland's Camille Rast. Third-placed German Lena Dürr was already over a second (+1.16) behind. In fifth place was Katharina Truppe - ex aequo with Anna Swenn Larsson - the best Austrian. The duo were three tenths off the podium before the final. Katharina Liensberger was eliminated early.
In addition to Liensberger, bullet winner Zrinka Ljutic (CRO), Lara Colturi (ALB), who has always been on the podium, and the two Austrians Katharina Gallhuber and Franziska Gritsch were also eliminated in the first run. Shiffrin was once again above it all. She certified herself a "great" run. "It's a pretty challenging slope. I think everyone makes mistakes here, it's just important to keep attacking." Shiffrin is going for her fifth slalom win in a row, her 68th in the slalom and 105th overall in the World Cup.
This article has been automatically translated,
read the original article here.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.