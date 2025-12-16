Fifth victory for Shiffrin, ÖSV ace misses out on the podium

After the first run of the night race in Courchevel, Mikaela Shiffrin was eight tenths ahead of Switzerland's Camille Rast. Third-placed German Lena Dürr was already over a second (+1.16) behind. In fifth place was Katharina Truppe - ex aequo with Anna Swenn Larsson - the best Austrian. The duo were three tenths off the podium before the final. Katharina Liensberger was eliminated early.