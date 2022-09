Amoklauf an russischer Schule fordert mehrere Tote

In Russland sind am Montag bei einem Amoklauf an einer Schule mehrere Menschen getötet worden. Das nationale Ermittlungskomitee hat die Zahl von neun auf 13 nach oben korrigiert. Unter den Toten sind demnach sieben Kinder und sechs Erwachsene. Der Schütze dürfte sich selbst gerichtet haben, wie inzwischen auch das Innenministerium der Region bestätigte.