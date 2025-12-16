"Interest is so high"
Traditional circuit returns to the F1 calendar!
Formula 1 is returning to the race track in Portimão, Portugal. In 2027 and 2028, the Grand Prix circuit in the Algarve is to be used again, as the racing series announced. The Portuguese Grand Prix will then replace the circuit in Zandvoort in the Netherlands on the calendar, whose contract expires after the coming season.
Formula 1 has already raced in Portimão in 2020 and 2021, when hosts were sought during the coronavirus pandemic and mainly European venues were considered. Both races were won by Lewis Hamilton, who was still driving for Mercedes at the time. Portugal also hosted Formula 1 races in Porto, Monsanto and Estoril.
"Interest as high as never before"
"The interest in staging a Formula 1 Grand Prix is as high as it has ever been," said Formula 1 Managing Director Stefano Domenicali. South Africa, Thailand and South Korea were also recently mentioned as possible candidates for the race calendar in the coming years.
