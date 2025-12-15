World Darts Championship in London
Cheers in the Ally Pally! Suljovic wins opening match
Austria's darts ace Mensur Suljovic has overcome the opening hurdle at the World Darts Championship in the legendary Ally Pally. Suljovic prevailed 3:1 against Canadian David Cameron in the first round.
The Austrian certainly put in a strong performance. However, Suljovic also made a few mistakes. For example, he missed an early decision in the second set and had to tremble unnecessarily.
In the end, the 53-year-old couldn't care less for the moment. In the next round, he will face England's Joe Cullen, who beat Bradley Brooks 3:0. His further path could lead him to superstar Luke Littler just one round later.
Possible duel with Littler on December 27
The 18-year-old Littler will play his second round match against Welshman David Davies on Sunday and is the big favorite to win the title in the final on January 3. The youngster and world number one would play Suljovic on December 27 at 1.30 pm.
