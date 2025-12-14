Shoulder injured
Stupid fall! Concern about ÖFB team defender
What a bad day for SV Werder Bremen: Not only did they lose their Bundesliga home game against VfB Stuttgart 4-0, they also had to replace their captain and defensive leader Marco Friedl due to an injury! There is great concern that this could be serious ...
What happened: After the score was already 0:2 at the break, things got even worse for Werder soon after the restart.
In the 56th minute, the 27-year-old ÖFB international Friedl unfortunately fell on his shoulder during a duel with Stuttgart's Nikolas Nartey - with consequences.
Concrete diagnosis pending
He had to be substituted shortly afterwards despite intensive treatment efforts by Bremen's support staff. As far as Friedl's injury is concerned, a concrete diagnosis is still pending ...
This withdrawal and the yellow card given to defender Karim Coulibaly a minute later meant that Werder could no longer salvage the game, with the scoreboard reading 0:4 in the end.
This article has been automatically translated,
read the original article here.
Liebe Leserin, lieber Leser,
die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.