LIVE: Bayern push for the opening goal

Bayern nine points ahead

Before Kane, Lennart Karl had scored for the favorites (29th) as well as Kacper Potulski (45th +3rd) and Lee Jae-Sung (67th) for the last-placed team - for whom Nikolas Veratschnig played through. Despite the loss of points, Munich, for whom Konrad Laimer came on in the 61st minute, are nine points ahead.