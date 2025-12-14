Still unbeaten
LIVE: Bayern push for the opening goal
FC Bayern Munich narrowly escaped embarrassment in Germany's Bundesliga!
The leaders just managed to salvage a 2-2 draw at home against bottom-placed FSV Mainz thanks to Harry Kane's 87th-minute penalty, meaning the Munich side remain unbeaten in the current Bundesliga season ...
Bayern nine points ahead
Before Kane, Lennart Karl had scored for the favorites (29th) as well as Kacper Potulski (45th +3rd) and Lee Jae-Sung (67th) for the last-placed team - for whom Nikolas Veratschnig played through. Despite the loss of points, Munich, for whom Konrad Laimer came on in the 61st minute, are nine points ahead.
Second-placed Leipzig had already lost 3-1 at Union Berlin on Friday, while Dortmund, who are level on points with the Saxons, drew 1-1 at SC Freiburg on Sunday.
This article has been automatically translated,
read the original article here.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.