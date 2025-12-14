Störenfried bedrohte Mitarbeiter mit dem Umbringen

4:0-Sieg für Kasper und Detroit in Chicago
Weil ein 45-jähriger Kroate in der Nacht auf Sonntag in Innsbruck einen Mitarbeiter der Mobilen Überwachungsgruppe (MÜG) mit dem Umbringen bedrohte, ist er kurzfristig festgenommen worden.
Für einen Mitarbeiter der MÜG in Innsbruck dürfte die Nacht auf Sonntag wohl noch länger in Erinnerung bleiben. Der Mann wurde zu einem Lärmeinsatz beordert. Das dürfte einem 45-jährigen Kroaten wohl nicht gepasst haben.
Polizei nahm Mann fest
Er bedrohte den Mitarbeiter mit dem Umbringen. Da auch die Polizei bei diesem Einsatzort anwesend war, hatte diese Drohung weitreichende Konsequenzen. Der Mann wurde wegen des Verdachts des versuchten Widerstands gegen die Staatsgewalt von Beamten festgenommen. Er wird auf freiem Fuß angezeigt.
