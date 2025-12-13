Ungereimtheiten bei Verkauf von Gemeindebesitz?

„Wir schauen auf das Stadtbild – man könnte mehr Wohnungen bauen“

Das Architektenbüro Maurer, das die Liegenschaft und kleinere Gründe daneben – wie das eines ehemaligen Transformators – erworben hatte, beruft sich auf die Vorgabe, die vorhandene Bausubstanz zu erhalten. „Man hätte dort sicher auch 70 Wohnungen errichten können“, verteidigt er sich gegen die Vorwürfe. Laut Maurer werde die beauftragte Firma mit Rücksichtnahme auf das Stadtbild aber lediglich 40 Wohnungen errichten. „Ich bin erstaunt, dass der Abgeordnete sich nicht erkundigt, was es bedeutet und kostet, den Altbestand eines Gebäudes bestmöglich zu erhalten und ohne optische Eingriffe anzupassen.“ Denn in der Vergangenheit wäre man in Hollabrunn mit baulichen Änderungen optisch oft nicht sehr sensibel umgegangen, so der Architekt.