„Riesenloch“ war früher ein plätscherndes Eldorado

Opposition geschlossen gegen Bürgermeister

Da dies nicht die erste Baustelle ist, bei der sich der Bürgermeister als Baubehörde erster Instanz keinen guten Ruf gemacht hat, reicht es nun der Opposition: Noch am Freitagvormittag, haben alle Parteien einen offenen Brief an Babinsky zum Bauprojekt „Living City“ unterzeichnet.