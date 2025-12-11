Trikot von Arnautovic wartet schon in der Kabine

Yasminas super effektive Übungen für das Gehirn!
Neuroathletik
Alle Augen auf Arnautovic! Am Donnerstagabend trifft er mit Roter Stern Belgrad auf Sturm Graz. Für einen Einsatz des österreichischen Star-Kickers ist schon alles vorbereitet...
Am Donnerstag steigt um 18.45 Uhr das Europa-League-Spiel zwischen Sturm Graz und Roter Stern Belgrad. Ob dann auch Marko Arnautovic in der Merkur Arena auflaufen wird, ist noch unklar. Sein Trikot wartet jedenfalls schon seit Mittwochabend auf den ÖFB-Star, hängt fein säuberlich in der Kabine (siehe Bild oben).
Indes rüstet sich die Grazer Polizei in der Innenstadt für den Fanmarsch der serbischen Fans, die am Nachmittag über die Conrad-von-Hötzendorff-Straße zum Stadion ziehen werden.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.