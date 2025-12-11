Danger quickly recognized
Truck driver stops wrong-way driver before A12 slip road
On Wednesday in Vomp (Tyrol), a truck driver (32) had the presence of mind to prevent a drunken 61-year-old man from driving the wrong way on the Inntal highway in Tyrol. When the police arrived, the suspect behaved uncooperatively and insulted the officers.
According to the police, the heavily intoxicated local wanted to enter the highway via the exit ramp at the highway junction in Vomp (district of Schwaz) at around 5.10 pm. Fortunately, the 61-year-old did not get far.
There was no collision with the truck. There was no specific danger to other road users.
After around 300 meters on the feeder road, a truck leaving the freeway came towards him. The 32-year-old driver quickly recognized the situation and positioned his truck so that the driver could not pass. He then alerted the police.
Tips for wrong-way driver alerts
- Do not overtake.
- Stay calm.
- Reduce speed. If confronted, carry out necessary evasive maneuvers at low speed.
- Switch on the alarm flashing system.
- If possible, find a parking space and wait until the all-clear is given over the radio.
Insulted police officer, refused breathalyzer test
When the officers arrived, the drunk man behaved uncooperatively and insulted a police officer, according to the police report. Because he refused to take a breathalyzer test, his driving license was temporarily confiscated.
The local man now faces several charges for violating the road traffic regulations and for defamation. His car was towed away in accordance with the regulations.
