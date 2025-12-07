Corona-Kritiker Rutter gleich wieder ausgeladen

Wirbel um einen „Corona-Stammtisch“ in Wieselburg (Niederösterreich). Der betroffene Wirt stellt klar, dass in seinem „Brauhaus“ jede Partei willkommen ist. Dass bei einer Veranstaltung Corona-Kritiker Martin Rutter dabei sein würde, war zunächst nicht klar – und sorgte für Konsequenzen.
Die Gutmütigkeit eines Wirts in Wieselburg wurde beinahe ausgenutzt. „Wir wollen einen politischen Diskurs ermöglichen“, sagte Julius Heindl von der Wirtsfamilie zur „Krone“. Nicht nur für eine Partei: „Alle sind willkommen. Wir sind ein offenes Haus.“ FPÖ, ÖVP und SPÖ aus der Gemeinde nehmen das Angebot schon seit Wochen dankend an.
FPÖ-Wieselburg steht hinter „Corona-Aufklärung“
Nächsten Dienstag, 9. Dezember, wollte auch der schon bekannte „Corona-Stammtisch“ der FPÖ im Brauhaus zu Gast sein. „Das ist aber keine Veranstaltung von der FPÖ Wieselburg“, sagt FPÖ-Gemeinderat Markus Scharner am Samstag zur „Krone“. Trotzdem steht man auch als FPÖ-Wieselburg „voll und ganz“ hinter der „Corona-Aufklärzung“ des freiheitlichen Instituts ergänzt der Gemeinderat am Sonntag. Die FPÖ sei als einzige Partei während der Pandemie für die Menschen eingetreten.
Wir als FPÖ Wieselburg sind noch nie bei einem Wirt rausgeworfen worden – es gibt auch keinen Grund dafür.
FPÖ-Gemeinderat Markus Scharner
Das Brauhaus Wieselburg hat den Termin von sich aus abgesagt, nachdem bekannt wurde, dass der als rechtsextrem eingestufte Corona-Leugner und Verschwörungstheoretiker Martin Rutter erscheinen sollte. Man erfuhr erst durch Dritte davon und zog daraufhin die Reißleine. Die Veranstaltung wurde nur online reserviert, ohne eine Info über Rutter.
Das Freiheitliche Bildungsinstitut, das die Corona-Stammtische veranstaltet, will damit den „gesellschaftlichen Diskurs zu dem Thema fördern“, heißt es auf den Einladungen. Erst kürzlich wurde ein solcher Corona-Stammtisch von einem Wirten im Ort Kilb (Bezirk Horn) gestrichen, „um den Ruf des Lokals zu wahren“.
Nicht der erste Rausschmiss
Auch in Neunkirchen wirbelte Martin Rutter im Oktober viel Staub um den Corona-Stammtisch im Heurigen „Augartl“ auf. Bei seinen Reden spricht Rutter nicht nur über Corona, Impfungen und die „Pharma-Lobby“, auch seine Meinung zur Gefahr von Chemtrails, Elektrosmog oder eines baldigen „Bankencrash“ ist Programm.
Schon der nächste Stammtisch geplant?
Corona-Stammtisch-Besucher dürften sich auch in Prein an der Rax (Bezirk Neunkirchen) finden. Schon zwei Tage nach dem im Brauhaus abgesagten Tisch findet am 11. im „Alpengasthof Oberer Eggl“ erneut einer statt. Laut ausgeschickten Einladungen, auch auf Facebook, soll auch dort Rutter dabei sein. Insgesamt sei der Zuspruch „gigantisch“, sagt das Freiheitliche Bildungsinstitut selbst.
