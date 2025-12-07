Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Als Gastredner

Corona-Kritiker Rutter gleich wieder ausgeladen

Niederösterreich
07.12.2025 13:00
Im Brauhaus Wieselburg wurden die „Politischen Wochen“ ins Leben gerufen, bei denen alle ...
Im Brauhaus Wieselburg wurden die „Politischen Wochen“ ins Leben gerufen, bei denen alle Parteien aus der Gemeinde Stammtisch halten können: Doch das freiheitliche Bildungsinstitut flog nun wegen Rutter raus.(Bild: Brauhaus Wieselburg)

Wirbel um einen „Corona-Stammtisch“ in Wieselburg (Niederösterreich). Der betroffene Wirt stellt klar, dass in seinem „Brauhaus“ jede Partei willkommen ist. Dass bei einer Veranstaltung Corona-Kritiker Martin Rutter dabei sein würde, war zunächst nicht klar – und sorgte für Konsequenzen. 

0 Kommentare

Die Gutmütigkeit eines Wirts in Wieselburg wurde beinahe ausgenutzt. „Wir wollen einen politischen Diskurs ermöglichen“, sagte Julius Heindl von der Wirtsfamilie zur „Krone“. Nicht nur für eine Partei: „Alle sind willkommen. Wir sind ein offenes Haus.“ FPÖ, ÖVP und SPÖ aus der Gemeinde nehmen das Angebot schon seit Wochen dankend an.

FPÖ-Wieselburg steht hinter „Corona-Aufklärung“
Nächsten Dienstag, 9. Dezember, wollte auch der schon bekannte „Corona-Stammtisch“ der FPÖ im Brauhaus zu Gast sein. „Das ist aber keine Veranstaltung von der FPÖ Wieselburg“, sagt FPÖ-Gemeinderat Markus Scharner am Samstag zur „Krone“. Trotzdem steht man auch als FPÖ-Wieselburg „voll und ganz“ hinter der „Corona-Aufklärzung“ des freiheitlichen Instituts ergänzt der Gemeinderat am Sonntag. Die FPÖ sei als einzige Partei während der Pandemie für die Menschen eingetreten.

Zitat Icon

Wir als FPÖ Wieselburg sind noch nie bei einem Wirt rausgeworfen worden – es gibt auch keinen Grund dafür. 

FPÖ-Gemeinderat Markus Scharner

Das Brauhaus Wieselburg hat den Termin von sich aus abgesagt, nachdem bekannt wurde, dass der als rechtsextrem eingestufte Corona-Leugner und Verschwörungstheoretiker Martin Rutter erscheinen sollte. Man erfuhr erst durch Dritte davon und zog daraufhin die Reißleine. Die Veranstaltung wurde nur online reserviert, ohne eine Info über Rutter. 

Das Freiheitliche Bildungsinstitut, das die Corona-Stammtische veranstaltet, will damit den „gesellschaftlichen Diskurs zu dem Thema fördern“, heißt es auf den Einladungen. Erst kürzlich wurde ein solcher Corona-Stammtisch von einem Wirten im Ort Kilb (Bezirk Horn) gestrichen, „um den Ruf des Lokals zu wahren“.

Martin Rutter berichtet regelmäßig über seine Auftritte auf seinem Telegram-Kanal.
Martin Rutter berichtet regelmäßig über seine Auftritte auf seinem Telegram-Kanal.(Bild: EPA/CHRISTIAN BRUNA)

Nicht der erste Rausschmiss
Auch in Neunkirchen wirbelte Martin Rutter im Oktober viel Staub um den Corona-Stammtisch im Heurigen „Augartl“ auf. Bei seinen Reden spricht Rutter nicht nur über Corona, Impfungen und die „Pharma-Lobby“, auch seine Meinung zur Gefahr von Chemtrails, Elektrosmog oder eines baldigen „Bankencrash“ ist Programm. 

Schon der nächste Stammtisch geplant?
Corona-Stammtisch-Besucher dürften sich auch in Prein an der Rax (Bezirk Neunkirchen) finden. Schon zwei Tage nach dem im Brauhaus abgesagten Tisch findet am 11. im „Alpengasthof Oberer Eggl“ erneut einer statt. Laut ausgeschickten Einladungen, auch auf Facebook, soll auch dort Rutter dabei sein. Insgesamt sei der Zuspruch „gigantisch“, sagt das Freiheitliche Bildungsinstitut selbst. 

Porträt von Anna Kindlmann
Anna Kindlmann
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Niederösterreich

krone.tv

Gianni Infantino posierte mit Donald Trump, Claudia Sheinbaum und Mark Carney  (von li. nach ...
Seitenhieb live im TV
WM-Auslosung: „Dieser Mann kennt kein Schamgefühl“
Der wirtschaftliche sowie der Imageschaden wiegen in der Hauptsaison schwer.
Gast bereits erkankt
Therme in Tatzmannsdorf wegen Legionellen gesperrt
Liza Ulitzka wollte mit ihren Kindern einem religiösen Fanatiker entfliehen – dann wurden ihre ...
Justiz nicht zuständig
Ex-Mann hält Lily (8) und Noah (6) in Ägypten fest
Schulleitungen verbringen derzeit ungefähr ein Drittel ihrer Arbeitszeit mit bürokratischen ...
Pläne präsentiert
So sollen Schulen bei Bürokratie entlastet werden
Zwei Verhaftungen
Bombenalarm in England: Rund 200 Häuser evakuiert
Newsletter
Top-3

Gelesen

Ausland
Das ist die jüngste Selfmade-Milliardärin der Welt
148.750 mal gelesen
Früher tanzte sie in Salzburg, heute ist die Milliardärin in den USA.
Medien
Nicht nur Israel: Weiterer Ausschluss gefordert
129.002 mal gelesen
Die Ukraine landete beim diesjährigen Song Contest mit der Band Ziferblat und dem Song „Bird of ...
Ski Alpin
„Absolut unfair!“ Wirbel nach Kriechmayr-Triumph
122.986 mal gelesen
Alexis Monney war im Ziel richtig sauer.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf