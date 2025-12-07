Corona-Kritiker Rutter gleich wieder ausgeladen

FPÖ-Wieselburg steht hinter „Corona-Aufklärung“

Nächsten Dienstag, 9. Dezember, wollte auch der schon bekannte „Corona-Stammtisch“ der FPÖ im Brauhaus zu Gast sein. „Das ist aber keine Veranstaltung von der FPÖ Wieselburg“, sagt FPÖ-Gemeinderat Markus Scharner am Samstag zur „Krone“. Trotzdem steht man auch als FPÖ-Wieselburg „voll und ganz“ hinter der „Corona-Aufklärzung“ des freiheitlichen Instituts ergänzt der Gemeinderat am Sonntag. Die FPÖ sei als einzige Partei während der Pandemie für die Menschen eingetreten.