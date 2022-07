37 Lagerhäuser im grünen Logistikzentrum vereint

10.000 unterschiedliche Produkte der Salzburger Lagerhäuser werden derzeit in den verschiedensten Hallen gelagert. Ab dem kommenden Jahr werden es deutlich mehr sein. Denn am Gelände des alten Schlachthofes bei Bergheim – dieser liegt im Gemeindegebiet der Stadt Salzburg – startete nun der Bau eines neuen Zentrallagers. „Das ist eine wichtige Investition für die 37 Lagerhäuser in Salzburg“, ist sich Raiffeisen-Generaldirektor Heinz Konrad sicher. 22 Millionen Euro lässt sich das Unternehmen das Projekt kosten. Am Montag erfolgte der offizielle Spatenstich vor Ort. Konrad spricht auch von „neuen ökologischen Maßstäben“. Denn auf dem Dach des neuen Gebäudes entsteht eine große Grünfläche und zusätzlich eine Photovoltaik-Anlage.