In the squad against Sturm
Trip to Graz! Arnautovic celebrates lightning comeback?
ÖFB star Marko Arnautović will travel with Red Star Belgrade to Graz for the Europa League clash and could make his comeback sooner than expected.
Arnautovic suffered an adductor injury in the Europa League just over two weeks ago. The club initially said he would be out for around four weeks. Now there are many indications that he will return sooner. According to reports in the Serbian media, Austria's record goalscorer will travel with the team to Graz.
Green light
"His recovery is going better than expected," they say. Arnautovic is said to have urged himself to help the team in the important away game. The latest examination gave him the green light for a partial return.
A place in the starting eleven is still ruled out, however, as the risk would be too great. However, a brief appearance in the second half is possible.
This article has been automatically translated,
read the original article here.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.