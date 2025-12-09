Vorteilswelt
In the squad against Sturm

Trip to Graz! Arnautovic celebrates lightning comeback?

Nachrichten
09.12.2025 14:47
Marko Arnautović had to be substituted with an injury in the Europa League against FCSB ...
Marko Arnautović had to be substituted with an injury in the Europa League against FCSB Bucharest on November 27.(Bild: AFP/PEDJA MILOSAVLJEVIC)

ÖFB star Marko Arnautović will travel with Red Star Belgrade to Graz for the Europa League clash and could make his comeback sooner than expected.

Arnautovic suffered an adductor injury in the Europa League just over two weeks ago. The club initially said he would be out for around four weeks. Now there are many indications that he will return sooner. According to reports in the Serbian media, Austria's record goalscorer will travel with the team to Graz.

Green light
"His recovery is going better than expected," they say. Arnautovic is said to have urged himself to help the team in the important away game. The latest examination gave him the green light for a partial return.

A place in the starting eleven is still ruled out, however, as the risk would be too great. However, a brief appearance in the second half is possible.

This article has been automatically translated,
read the original article here.

Porträt von krone Sport
krone Sport
