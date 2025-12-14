Preistest: Was gibt es für 20 Euro am Adventmarkt?

Handwerkskunst hat ihren Preis

Jetzt, wo die wichtigsten Bedürfnisse gestillt sind, wollen wir auf einem der vielen Handwerksmärkte ein günstiges Weihnachtsgeschenk finden. Am Tummelplatz duftet es nach Räucherstäbchen und die Häuschen strotzen nur so vor handgemachten Schätzen. Für sieben Euro finden wir eine kleine Weihnachtskugel, für acht einen gefilzten Stern-Anhänger. Preiswert für Handwerkskunst, aber wir ziehen weiter.