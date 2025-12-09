WM: „Pride-Spiel“ sorgt schon jetzt für Aufregung

Wirbel um „One Love“-Kapitänsschleife 2022

Die FIFA reagierte vorerst nicht auf eine Anfrage der deutschen Nachrichtenagentur dpa zu dem Thema. Bei der WM 2022 in Katar hatte es Wirbel um die „One Love“-Kapitänsbinde gegeben. Die Binde hatte eine der Regenbogenflagge ähnliche Farbgebung und sollte als Symbol gegen Diskriminierung und für Vielfalt stehen. Kurz vor Beginn des Turniers untersagte die FIFA den Mannschaften das Tragen dieser Binde und drohte mit sportlichen Sanktionen.