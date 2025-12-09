Entscheidung fix! Thomas Müllers Zukunft geklärt

Potapova, Grabher und Misolic im Hauptbewerb
Australian Open
Thomas Müllers Zukunft ist geklärt! Der Weltmeister von 2014 spielt auch in der kommenden Saison für die Vancouver Whitecaps in der Major League Soccer (MLS).
Zwei Tage nach der Niederlage im Finale um den MLS Cup gegen Inter Miami um Superstar Lionel Messi (1:3) gab das kanadische Team am Montag bekannt, dass es die Option auf eine Weiterbeschäftigung des 36-jährigen Deutschen gezogen hat.
Müller war im Sommer nach 25 Jahren bei Bayern München nach Übersee gewechselt.
