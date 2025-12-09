Vorteilswelt
Nach Pleite im Finale

Entscheidung fix! Thomas Müllers Zukunft geklärt

Fußball International
09.12.2025 09:09
Thomas Müller
Thomas Müller(Bild: AFP/RICH STORRY)

Thomas Müllers Zukunft ist geklärt! Der Weltmeister von 2014 spielt auch in der kommenden Saison für die Vancouver Whitecaps in der Major League Soccer (MLS). 

Zwei Tage nach der Niederlage im Finale um den MLS Cup gegen Inter Miami um Superstar Lionel Messi (1:3) gab das kanadische Team am Montag bekannt, dass es die Option auf eine Weiterbeschäftigung des 36-jährigen Deutschen gezogen hat.

Müller war im Sommer nach 25 Jahren bei Bayern München nach Übersee gewechselt.

Lionel MessiThomas Müller
Major League SoccerInter Miami
