RTL LIVE: Will Brennsteiner make it onto the podium?

A mishap in run one cost Stefan Brennsteiner a better starting position in the World Cup giant slalom in Beaver Creek. The man from Salzburg lost a pole after a few gates, and in sixth place before the final he was 1.11 seconds behind the Swiss Marco Odermatt, who was leading at half-time.
Ex aequo second in the final race of the overseas tour were Brazil's Lucas Pinheiro Braathen and Norway's Henrik Kristoffersen (+0.86 each).
"I didn't have my hand where it should be. I think I managed to keep the damage within reasonable limits," said Brennsteiner, who celebrated his maiden victory in Copper Mountain last week. Marco Schwarz was outside the top 10 and 1.48 seconds behind, world champion Raphael Haaser was already 2.11 seconds behind outside the top 20.
