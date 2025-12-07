Ein Priester als Imker sorgt für süßen Segen

„Bei 40 Stichen wird es schon lästig“

Die Liebe zu den Bienen begleitet ihn bereits seit seiner Jugend. „Mit 18 Jahren habe ich gemeinsam mit einem Freund die Imkerprüfung gemacht. Mit drei Bienenvölkern bin ich in die Imkerei eingestiegen, mittlerweile sind es 15“, strahlt der Oststeirer, der seine 900.000 Bienen in einem Tal-Kessel bei Kapfenberg behutsam behandelt. „Je ruhiger ich bin, desto entspannter sind die Bienen. Früher habe ich einen Hut getragen, aber das tue ich nicht mehr. Auch keine Handschuhe, weil ich behutsamer mit den Waben umgehen kann.“ Bienenstiche lassen sich trotzdem nicht ganz vermeiden. Wie heißt es so schön: Wenn Liebe wehtut, ist sie echt.