Prüfer ziehen gefährliche Reisebusse aus Verkehr

Ein Reisebus steht bereits am Parkplatz der Kfz-Landesprüfstelle in der Grazer Petrifelderstraße – ohne Kennzeichen. „Das bedeutet, dass er wegen Gefahr in Verzug nicht weiterfahren kann“, erklärt Leiter Jörg Ofner. In diesem Fall drohte bei dem Bus aus Kroatien bereits der Ausfall der Lenkung – und auch die Bremse war völlig verrostet. „Die Fahrgäste“ – manche von ihnen tragen zur Einstimmung schon rot-weiße Weihnachtsmützen – „können aber von hier direkt mit der Straßenbahn in die Stadt fahren. Sie werden also nicht am Shoppen gehindert“, sagt Ofner. Bis sie mit vollen Einkaufssäcken und Bäuchen zurückkommen, muss das Transportunternehmen einen Ersatzbus besorgt haben.