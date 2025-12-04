Tirolerin tappte in Online-Falle von Betrügern

Streiks sind beendet, nun Hoffen auf „faire Löhne“
Sozialwirtschaft-KV
Weil ihr auf einer Videoplattform hohe Gewinne in Aussicht gestellt wurden, tappte eine 47-jährige Frau aus Innsbruck in die Falle von Online-Betrügern. Sie überwies Zehntausende Euro.
Die Frau wurde im Internet auf eine Videoplattform aufmerksam. Diese lockte die 47-Jährige damit, dass ihr nach kleineren Onlineüberweisungen hohe Gewinne in Aussicht stehen.
Dies weckte ihr Interesse. Die bislang unbekannten Täter nahmen Kontakt mit ihr auf und unterstützten sie bei Transaktionen.
Wenig später wurde die Frau angewiesen, ihren Einsatz zu erhöhen und Geld auf ein litauisches Konto zu überweisen. Zwischen 13. Oktober und 3. Dezember lockten die Betrüger ihr damit Zehntausende Euro aus der Tasche.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.