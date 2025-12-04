Gives fans hope
Messi: “I hope I can be at the World Cup!”
"I hope I can be there!" - Lionel Messi has made it clear in an interview with ESPN that he wants to take part in the 2026 World Cup!
"I've said before that I would love to be there," explained the 38-year-old Argentine 2022 World Cup winner.
Would be sixth appearance at the finals
For eight-time world footballer Messi, who currently plays for Inter Miami, it would be his sixth appearance at the finals.
How well is he physically?
Messi has not yet been persuaded to make a definitive commitment. The attacking player has already emphasized several times that he needs to see how good his physical condition is before the tournament.
This article has been automatically translated,
read the original article here.
