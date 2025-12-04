Attention vacationers!
Italy will soon be compensating drivers for traffic jams
Hours of traffic jams, full tolls - this is set to be a thing of the past on Italy's highways in 2026. The Italian traffic regulation authority is introducing a revolutionary reimbursement system that will automatically compensate drivers if roadworks or traffic obstructions significantly delay their journey.
At the heart of the reform is an automated comparison system: it measures the actual driving time against a pre-calculated target driving time. As soon as the deviation is large enough, a rule-based reimbursement claim is triggered. The Italian traffic regulation authority emphasizes that this ensures fair and comprehensible compensation.
The regulation is staggered according to route length:
- Under 30 kilometers: Reimbursement regardless of the extent of the delay
- 30 to 50 kilometers: Entitlement from ten minutes delay
- Over 50 kilometers: Entitlement from 15 minutes delay
Start is divided into two parts
The start will be staggered: From June 1, 2026, the system is to go into operation on sections of freeway with only one operator, followed from December 1, 2026 by stretches jointly managed by several concessionaires. Emergency roadworks - for example after accidents, extreme weather events or during rescue operations - are expressly excluded from compensation.
Salvini: "Pioneering measure"
All relevant information, including automatically triggered reimbursements, is to be made available via a standardized app for all freeway operators. The new rules will be incorporated into future concessions and will also be extended to existing ones through additional agreements.
Transport Minister Matteo Salvini welcomed the decision and spoke of a "groundbreaking measure" that would offer people more security when they are faced with delays and restrictions.
