Rudolfsheim-Fünfhaus

So wird der Bezirk für Jung und Alt attraktiver

Wien
04.12.2025 11:39
Bezahlte Anzeige

Rudolfsheim-Fünfhaus verändert sich sichtbar: Neue Parks, modernisierte Straßen und lebendige Kulturprojekte machen den Bezirk grüner und lebenswerter.

Hütteldorfer- und Meiselstraße erstrahlen in neuem Glanz, auch die Äußere Mariahilfer Straße wurde bereits modernisiert. Grünflächen wie der neue Park „Auf der Schmelz“ oder modernisierte Parks wie Rohrauerpark, Märzpark und Reithofferpark laden zum Verweilen ein – vom Ballspielkäfig bis zum Wasserspiel ist für alle etwas dabei.

Doch wie gelingt es, Tradition und Moderne zu verbinden? Und welche Ideen machen den Bezirk besonders attraktiv? Diese Antworten gibt der Bezirksvorsteher des 15. Wiener Gemeindebezirks, Dietmar Baurecht, oben im Video.

Porträt von Bezahlte Anzeige
Bezahlte Anzeige
