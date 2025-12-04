So wird der Bezirk für Jung und Alt attraktiver

Hütteldorfer- und Meiselstraße erstrahlen in neuem Glanz, auch die Äußere Mariahilfer Straße wurde bereits modernisiert. Grünflächen wie der neue Park „Auf der Schmelz“ oder modernisierte Parks wie Rohrauerpark, Märzpark und Reithofferpark laden zum Verweilen ein – vom Ballspielkäfig bis zum Wasserspiel ist für alle etwas dabei.