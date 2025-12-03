Spenden im Advent: Kreativ und karitativ zugleich

Unterstützung für Menschen in Not auf dem kürzestmöglichen Weg will auch die Volkshilfe Wien mit ihrem „umgekehrten Adventkalender“ bieten. Die Idee dahinter: Statt jeden Tag etwas aus einem Kästchen herauszuholen, soll man bei sich daheim jeden Tag eine kleine Sachspende in eine Schachtel geben und die dann bei einer der fünf Sammelstellen abgeben. Zum ersten Mal in der Geschichte der Aktion begeben sich heuer auch alle Wiener Bezirke dafür in einen kreativen Wettstreit.