"Quality problem"

Once again, hundreds of Airbus jets have to go to the workshop

Nachrichten
03.12.2025 07:16
Due to a "quality problem" with components for Airbus A320 aircraft, up to 628 aircraft ...
Due to a "quality problem" with components for Airbus A320 aircraft, up to 628 aircraft worldwide have to be checked.

New turbulence for Airbus! Due to a quality problem with metal parts, up to 628 A320 series aircraft worldwide will have to be inspected. This was confirmed by the European aircraft manufacturer on Tuesday. 

Important: This is the total number potentially affected - it is still unclear whether all aircraft actually have a problem. According to Airbus, the cause has already been found and contained. The faulty metal cladding comes from a supplier, and new parts should meet the standards again.

But that's not all: just last weekend, another problem caused a series of flight cancellations. Software faults forced airlines worldwide to ground numerous A320 jets. Airbus called on all operators to only allow their A320 family aircraft to take off again after an update - a total of around 6000 aircraft were affected.

This was triggered by a dramatic incident on October 30: a JetBlue flight from Cancún to Newark suddenly nosedived over the Gulf of Mexico without any pilot input. The jet had to make an emergency landing in Florida.

The good news: the software update was rolled out quickly, so there were no major problems in flight operations.

Porträt von krone.at
krone.at
