"Quality problem"
Once again, hundreds of Airbus jets have to go to the workshop
New turbulence for Airbus! Due to a quality problem with metal parts, up to 628 A320 series aircraft worldwide will have to be inspected. This was confirmed by the European aircraft manufacturer on Tuesday.
Important: This is the total number potentially affected - it is still unclear whether all aircraft actually have a problem. According to Airbus, the cause has already been found and contained. The faulty metal cladding comes from a supplier, and new parts should meet the standards again.
But that's not all: just last weekend, another problem caused a series of flight cancellations. Software faults forced airlines worldwide to ground numerous A320 jets. Airbus called on all operators to only allow their A320 family aircraft to take off again after an update - a total of around 6000 aircraft were affected.
This was triggered by a dramatic incident on October 30: a JetBlue flight from Cancún to Newark suddenly nosedived over the Gulf of Mexico without any pilot input. The jet had to make an emergency landing in Florida.
The good news: the software update was rolled out quickly, so there were no major problems in flight operations.
This article has been automatically translated,
read the original article here.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.