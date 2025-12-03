2 Demos: Im Grazer Adventtrubel wird protestiert

Nicht dabei sind die Schladminger, aber auch die Stainacher, die weiter für das Leitspital in ihrer Gemeinde kämpfen. „Wir haben in den nächsten Wochen verstärkt Gespräche mit Entscheidungsträgern aus Politik und Gesundheitsversorgung geplant. Wir sind überzeugt, dass aus der geforderten objektiven Gegenüberstellung von Plan A und Plan B der Plan A mit dem Leitspital Klinikum Stainach als deutlich bessere Lösung hervorgeht“, heißt es vom Verein Pro Klinikum Stainach