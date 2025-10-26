Zahlen zu Akutambulanz: „Chaos beginnt ganz oben“

Im Sommer wurde auch eine Anfrage eingebracht, deren Antworten nun vorliegen. Bis zum Stichtag 15. August wurden 16.699 Patienten in der Leobner Ambulanz behandelt – die Mehrheit davon (8269) kam aus dem Bezirk Bruck-Mürzzuschlag. In Bruck, wo eine Terminambulanz mit eingeschränkten Öffnungszeiten übrig blieb, waren es 3736 Patienten – in Summe sind es daher mehr als im gleichen Zeitraum 2024, damals nur am Standort Bruck (18.340).