Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

SPÖ macht weiter mobil

Zahlen zu Akutambulanz: „Chaos beginnt ganz oben“

Steiermark
26.10.2025 09:00
Die SPÖ gibt nicht auf: Klubobmann Hannes Schwarz, Parteichef Max Lercher und Turnaus ...
Die SPÖ gibt nicht auf: Klubobmann Hannes Schwarz, Parteichef Max Lercher und Turnaus Bürgermeister Stefan Hofer (von links)(Bild: SPÖ Steiermark)

Auch fast ein Jahr nach Verlegung der Akutambulanz von Bruck nach Leoben gibt die SPÖ nicht auf und fordert, den Schritt rückgängig zu machen. Neue Zahlen des Gesundheitslandesrats sind für sie zusätzliche Munition – der ärztliche Direktor widerspricht entschieden.

0 Kommentare

Führungsversagen, Desaster, Chaos: Es sind starke Worte und schwere Vorwürfe vonseiten der steirischen SPÖ. Sie bekämpft weiter die im Jänner vollzogene Verlegung der Akutambulanz vom LKH Bruck nach Leoben. Mehr als 3200 Protestunterschriften wurden an Gesundheitslandesrat Karlheinz Kornhäusl (ÖVP) übergeben, weitere Demos sind nicht ausgeschlossen.

Im Sommer wurde auch eine Anfrage eingebracht, deren Antworten nun vorliegen. Bis zum Stichtag 15. August wurden 16.699 Patienten in der Leobner Ambulanz behandelt – die Mehrheit davon (8269) kam aus dem Bezirk Bruck-Mürzzuschlag. In Bruck, wo eine Terminambulanz mit eingeschränkten Öffnungszeiten übrig blieb, waren es 3736 Patienten – in Summe sind es daher mehr als im gleichen Zeitraum 2024, damals nur am Standort Bruck (18.340).

Noch keine Unterlagen vom Roten Kreuz
53-mal musste das Rote Kreuz eine Akutverlegung von Bruck nach Leoben durchführen. „Das sind chaotische Zustände“, meint SPÖ-Chef Max Lercher. Er nimmt auch den formal nicht zuständigen Landeshauptmann Mario Kunasek (FPÖ) ins Visier: „Das gesundheitspolitische Chaos beginnt ganz oben.“ 

Das Rote Kreuz klagt ja über längere Wege, die es jetzt zurücklegen muss, und daraus resultierende Mehrbelastungen. Die Vorlage detaillierter Unterlagen, die einen Zusammenhang mit der Strukturreform belegen, ist bisher aber unterblieben, so Kornhäusl in seinen Antworten. Er hebt zudem hervor, dass in Summe mehr medizinische Leistungen als in der Vergangenheit angeboten werden.

Lesen Sie auch:
Landtagsabgeordneter Stefan Hofer (li.) und Staatssekretär Jörg Leichtfried 
Arzt verteidigt Reform
Aus für Ambulanz: SPÖ kündigt neuen Protest an
22.08.2025
Bruck und Voitsberg
Spitalsambulanzen: Lercher spricht von „Wortbruch“
21.01.2025
LKH Bruck und Leoben:
Ärzte drängen auf Reformen: „Zustände untragbar“
19.12.2024

Weniger Ärzte? „Das ist Blödsinn“
Das sagt auch Erich Schaflinger, ärztlicher Direktor am LKH Hochsteiermark: „Wir haben jetzt eineinhalb Ambulanzen.“ Laut ihm beginnt die Reform zu greifen. Ein neuer Anästhesist ist an Bord, ein weiterer in Sicht. Gerüchte über Abbau im ärztlichen Personal seien „Blödsinn“. Laut Anfragebeantwortung sind übrigens mehr als 100 Mitarbeiter von Bruck nach Leoben gewechselt, in der Abteilung Orthopädie-Traumatologie haben seit Jahresbeginn fünf Pflegepersonen gekündigt.

Die SPÖ wird die Antworten Kornhäusls in der nächsten Landtagssitzung thematisieren. „Wir schauen nicht still zu, wenn die demokratischen Rechte der Opposition mit Füßen getreten werden“, spricht Klubobmann Hannes Schwarz den Umstand an, dass die Antworten vorab an Medien gespielt wurden. Gespannt warten die Roten auch auf den neuen regionalen Strukturplan Gesundheit, der am 3. November vorgestellt wird und die Spitalspläne für die nächsten Jahre beinhaltet.

Porträt von Jakob Traby
Jakob Traby
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Steiermark

krone.tv

Christian Lindner
„Stadtbild-Sager“
Lindner: „Sicherheitsgefühl hat sich verändert!“
Im Gleichgewicht:
Wie Bewusstsein zum neuen Luxus wird
Lebensmittelpreise
„SPÖ-Billigstrategie bedroht heimische Jobs!“
Gesetz wird „zerstört“
Schilling: „So beendet EU den Schutz für Kinder“
Die Digitalisierung macht auch vor Führerscheinen nicht Halt. Bis 2030 soll die Fahrberechtigung ...
Neue Regeln abgesegnet
Führerschein am Handy und EU-weite Fahrverbote
Newsletter
Top-3

Gelesen

Steiermark
„Warnungen wurden ignoriert“: 19-Jähriger tot
186.334 mal gelesen
Die internationale Hilfsfrist wird mit 15 Minuten angegeben, im aktuellen Fall waren es 40 ...
Oberösterreich
Vermisste Freunde lagen zehn Jahre tot im Stausee
158.530 mal gelesen
Die Suche nach Maximilian Baumgartner und Andreas Leitner fand nach zehn Jahren nun ihr Ende. ...
Wirtschaft
Wie Nathalie Benko um die Millionen-Ringe kämpft
155.000 mal gelesen
Im Ringe-Kampf mit den Ermittlern: Nathalie Benko
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf