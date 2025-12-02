Is this Austria’s “cheapest Advent market”?

Proceeds go to "Licht ins Dunkel"

According to her, all proceeds will go to the "Ö3 Weihnachtswunder" in aid of "Licht ins Dunkel". In Germany, where this campaign by parent company Aldi Süd has already been running for two years, 90,000 euros were raised this year. These will be donated to the Off-Road Kids Foundation. The foundation helps street children and the homeless.