Premiere in Salzburg
Is this Austria’s “cheapest Advent market”?
This year, grocery discounter Hofer is bringing a successful project from Germany to Austria: the first Hofer Advent market opens in Salzburg shortly before Christmas. Visitors will be enticed by prices that, according to the discounter, cannot be found at any other Christmas market in Austria.
From December 18 to 20, from 2 p.m. to 8 p.m., mulled wine for one euro and bratwurst with pastries for two euros will be on offer in the parking lot of the Alpenstraße 109 store in Salzburg. According to the Group, there will also be cookies and other traditional products. These will either come from Hofer's own range or at least be prepared using Hofer ingredients.
"In addition to food and drink, you can also look forward to a colorful supporting program on the three days with a children's carousel, photo box and the Christmas Hofer bear," announced a spokeswoman for the company.
Proceeds go to "Licht ins Dunkel"
According to her, all proceeds will go to the "Ö3 Weihnachtswunder" in aid of "Licht ins Dunkel". In Germany, where this campaign by parent company Aldi Süd has already been running for two years, 90,000 euros were raised this year. These will be donated to the Off-Road Kids Foundation. The foundation helps street children and the homeless.
