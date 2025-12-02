Wien: Taxilenker mit Messer bedroht und ausgeraubt

Ein 33-jähriger Taxilenker wurde am Montagnachmittag in Wien-Favoriten Opfer eines brutalen Raubüberfalls. Der Mann hatte sein Taxi gegen 15.30 Uhr in der Raaber-Bahn-Gasse kurz abgestellt, als plötzlich zwei unbekannte bewaffnete Männer auf ihn zukamen und bedrohten.
Das Duo forderte Geld – und machte sofort klar, dass es ihnen ernst war: Einer der Täter soll ein Klappmesser gezückt und den Taxifahrer bedroht haben. Die Männer durchsuchten anschließend selbst die Jackentaschen des Opfers und nahmen einen „höheren Bargeldbetrag“ an sich.
Anzeige erstattet
Nachdem die Räuber in Richtung Landgutgasse geflüchtet waren, lief der 33-Jährige sofort zur nur wenige Meter entfernten Polizeiinspektion und erstattete Anzeige. Körperlich blieb er unverletzt, stand jedoch deutlich unter dem Eindruck des Überfalls.
Die Polizei fahndet nun nach den beiden Männern und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.
Sachdienliche Hinweise (auch anonym) werden jederzeit unter der Telefonnummer 01-31310-57800 entgegengenommen.
