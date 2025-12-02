Jeder fünfte Mensch mit Behinderung hat einen Job

Alex Buchinger, Geschäftsführer von Licht für die Welt Österreich, sagte, dass in der Behindertenrechtskonvention der UNO das Recht auf Arbeit verankert sei. Das umfasse auch die Möglichkeit, den Lebensunterhalt durch Arbeit zu verdienen. In der Realität werde Menschen mit Behinderungen das Recht auf angemessene Arbeit aber oft verwehrt, obwohl sie gerne produktiv sein würden. „Wer ein eigenes Einkommen hat, kann sich und seine Familie versorgen. Wer aber kein Einkommen hat, ist auf andere angewiesen oder armutsgefährdet (...)“, sagte Buchinger. Frauen mit Behinderungen hätten noch schlechtere Chancen, gleichberechtigt an der Arbeitswelt teilzunehmen, als Männer.