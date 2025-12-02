Son of politician
Dead Ukrainian man in car: two suspects arrested
Last week, a body was discovered in the back seat of a completely burnt-out Mercedes in Vienna-Donaustadt. The 21-year-old Ukrainian was initially struck down and died in the car, presumably from asphyxiation or heat shock. The police arrested two suspects. The young man is no stranger in his home country: He is the son of a politician in Kharkiv.
The mystery surrounding the 21-year-old dead Ukrainian is becoming increasingly explosive. The police arrested two suspects and announced a press conference for Tuesday morning. The young man is no stranger: His father is the deputy mayor of Kharkiv. On Thursday night, a confidant of the family reported him missing - a short time later the terrible certainty: he had died in a gruesome manner.
Meanwhile, more and more details about the young Ukrainian's gruesome final hours are becoming known. He was initially overpowered in the underground car park of the luxury Sofitel Hotel. The police announced on Thursday that the victim had clear signs of blunt force trauma on his body. He is believed to have either suffocated or died of heat shock in the back seat of the car.
