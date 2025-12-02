Zverev lässt mit seiner Sophia die Seele baumeln

Sophias Mama passt auf Dackelwelpe „Mishka“ auf

Die Follower zeigen sich begeistert, unter den Kommentaren finden sich zahlreiche Herzchen, darunter auch welche von Sophias Mutter Simone Thomalla. Um völlig entspannt reisen zu können, hat die Moderatorin ihren jüngsten Familienzuwachs offenbar gut untergebracht: Ihre Mutter postete vor wenigen Tagen ein Foto mit Dackelwelpe Mishka, dem neuesten Thomalla-Mitbewohner. Das Paar hatte den Welpen Ende Oktober bei den Erste Bank Open in Wien erstmals vorgestellt.