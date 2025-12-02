Zverev lässt mit seiner Sophia die Seele baumeln

Alexander Zverev und Sophia Thomalla lassen aktuell auf den Malediven die Seele baumeln und nehmen ihre Fans via Instagram mit in den Urlaub.
„Sonnenuntergänge, Tan Lines und eine schöne Zeit genießen“, kommentierten sie die paradiesischen Schnappschüsse. Zu sehen sind die 36-Jährige und der Tennis-Olympiasieger unter anderem bei einem Kuss auf einer Schaukel im Wasser, beim Entspannen am weißen Sandstrand oder beim Schwimmen im türkisblauen Meer. Zwischendurch schwingt sich Zverev sogar aufs Fahrrad, um über die Holzstege des Resorts zu cruisen.
Sophias Mama passt auf Dackelwelpe „Mishka“ auf
Die Follower zeigen sich begeistert, unter den Kommentaren finden sich zahlreiche Herzchen, darunter auch welche von Sophias Mutter Simone Thomalla. Um völlig entspannt reisen zu können, hat die Moderatorin ihren jüngsten Familienzuwachs offenbar gut untergebracht: Ihre Mutter postete vor wenigen Tagen ein Foto mit Dackelwelpe Mishka, dem neuesten Thomalla-Mitbewohner. Das Paar hatte den Welpen Ende Oktober bei den Erste Bank Open in Wien erstmals vorgestellt.
Tennis-Ass Alexander Zverev und Model Sophia Thomalla sind seit vier Jahren ein Paar. Im Oktober 2021 machten sie ihre Beziehung öffentlich. Und sind offensichtlich noch immer so verliebt wie am ersten Tag ...
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.