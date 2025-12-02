Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Neue Anlagen und Kabel

Spannberg wird „Knotenpunkt der Stromspannung“

Niederösterreich
02.12.2025 09:15
Die Bagger sind aufgefahren für den Stromautobahn-Knotenpunkt in Spannberg: Harald Dammerer von ...
Die Bagger sind aufgefahren für den Stromautobahn-Knotenpunkt in Spannberg: Harald Dammerer von Netz NÖ, Gerhard Christiner (APG), LAbg. René Lobner und Stefan Szyszkowitz (EVN; v.li.).(Bild: Claudia Müllner Photography)

In der Region, wo im Weinviertel ein Großteil der Windkraftanlagen zu finden ist, nämlich im Westen bzw. im Marchfeld, fahren nun die Bagger auf, um einen neuen Knoten in der Infrastruktur zwischen dem blau-gelben und dem nationalen Stromnetz (Netz NÖ bzw. APG) zu errichten.

0 Kommentare

Nach aktuellen Prognosen werden im östlichen Weinviertel bis 2030 bis zu 2700 Megawatt (MW) Wind- und Photovoltaikleistung installiert sein – das entspricht der Leistung von zehn Donaukraftwerken. Dies übersteigt den lokalen Bedarf freilich bei Weitem. Wind- und Solarenergie ist noch dazu in mehreren Bereichen hohen Schwankungen unterworfen – sei es Tag/Nacht oder die aktuelle Sonneneinstrahlung. 

Leistungsfähigere Stromleitungen und neue Umspannwerke
In der Anlage wird Tag und Nacht Hochspannung herrschen: Denn schließlich führt dort die große 380 kV-Hochspannungsleitung des Weinviertels vorbei – und in Spannberg werden mittels zwei neuer 110 kV-Freileitungen und gleich sechs modernisierten bzw. neu gebauten Umspannwerken die stetig wachsende Menge an erzeugtem Strom ins überregionale Netz eingespeist werden. In der Dimension größer ist dort lediglich das schon fertige Umspannwerk in Neusiedl an der Zaya, Spannberg soll als Nummer 2 eine weitere starke Entlastung bzw. Garantie für einen konstanten Abtransport der hohen Strommengen bieten. Diese fallen freilich besonders bei sonnigem Wetter und gleichzeitig starkem Wind an.

Lesen Sie auch:
Der Ausbau der Stromnetze ist unabdingbar. Allerdings müssen die Kosten gesenkt werden.
Energie-Zukunft
So sollen Kosten fürs Stromnetz geringer werden
19.06.2025
Kapazität für PV & Co.
Neue „Spur“ für Stromautobahn ins Weinviertel
18.05.2023

Der Zeitplan sowie Ausblick auf niederösterreichweite Entwicklung
Die erste Stromeinspeisung durch die neuen Anlagen ist für Mitte 2028 geplant, die vollständige Fertigstellung für Mitte 2029. Bis 2034 sollen außerdem in ganz Niederösterreich 55 Umspannwerke samt Verbindungsleitungen (in Betrieb sind derzeit 92) und 1000 Kilometer Stromkabel erneuert werden.

Porträt von Andreas Leisser
Andreas Leisser
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Niederösterreich

krone.tv

Von links: US-Sondergesandter Steve Witkoff, US-Außenminister Marco Rubio und Trump-Berater ...
Gespräche USA-Ukraine
Formulierungen „in Bezug auf Gebiete“ kompliziert
Für den insolventen Autozulieferer Kiekert gibt es mehrere Interessentinnen und Interessenten ...
Seit Insolvenzantrag
Autozulieferer Kiekert hat keinen Auftrag verloren
Aufnahmen aus einem Polizeihubschrauber zeigen den Ort der nassen Festnahme.
In Whirlpool versteckt
England: Nasse Autodiebe aus dem Verkehr gezogen
Der Gründungskongress der neuen Parteijugend wurde von Protesten begleitet. Prominent auf ...
Erinnerte an Hitler
Kandidat „hat in der AfD nichts verloren“
Papst Leo XIV. (Mitte) mit Muezzin Musa Asgin Tunca (dritter von links), Istanbuls Mufti ...
Pontifex in Socken
Papst Leo XIV. besuchte Blaue Moschee in Istanbul
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Steiermark
Ermordet und verscharrt: Stefanie lag tot in Wald
253.653 mal gelesen
Der Verdächtige wurde die vergangenen Tage stundenlang von der Polizei befragt.
Ski Alpin
FIS bestraft Shiffrin nach Sieg in Copper Mountain
163.939 mal gelesen
Mikaela Shiffrin
Society International
Gottschalk schockt mit Diagnose: „Ich habe Krebs“
148.613 mal gelesen
Moderator Thomas Gottschalk ist schwer krank. 
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
913 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Wirtschaft
Wegen EU-Regeln droht uns neue Gaspreis-Explosion!
661 mal kommentiert
Wegen dem EU-Lieferkettengesetz drohen eine Verknappung von Gas in Europa und deutlich höhere ...
Innenpolitik
Kickl fordert eigenen „Österreich-Korb“ vom Handel
618 mal kommentiert
Kickl will nun Lebensmittel des täglichen Bedarfs und aus der Region zum stabilen Preis bei ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf