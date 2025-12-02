Spannberg wird „Knotenpunkt der Stromspannung“

In der Region, wo im Weinviertel ein Großteil der Windkraftanlagen zu finden ist, nämlich im Westen bzw. im Marchfeld, fahren nun die Bagger auf, um einen neuen Knoten in der Infrastruktur zwischen dem blau-gelben und dem nationalen Stromnetz (Netz NÖ bzw. APG) zu errichten.
Nach aktuellen Prognosen werden im östlichen Weinviertel bis 2030 bis zu 2700 Megawatt (MW) Wind- und Photovoltaikleistung installiert sein – das entspricht der Leistung von zehn Donaukraftwerken. Dies übersteigt den lokalen Bedarf freilich bei Weitem. Wind- und Solarenergie ist noch dazu in mehreren Bereichen hohen Schwankungen unterworfen – sei es Tag/Nacht oder die aktuelle Sonneneinstrahlung.
Leistungsfähigere Stromleitungen und neue Umspannwerke
In der Anlage wird Tag und Nacht Hochspannung herrschen: Denn schließlich führt dort die große 380 kV-Hochspannungsleitung des Weinviertels vorbei – und in Spannberg werden mittels zwei neuer 110 kV-Freileitungen und gleich sechs modernisierten bzw. neu gebauten Umspannwerken die stetig wachsende Menge an erzeugtem Strom ins überregionale Netz eingespeist werden. In der Dimension größer ist dort lediglich das schon fertige Umspannwerk in Neusiedl an der Zaya, Spannberg soll als Nummer 2 eine weitere starke Entlastung bzw. Garantie für einen konstanten Abtransport der hohen Strommengen bieten. Diese fallen freilich besonders bei sonnigem Wetter und gleichzeitig starkem Wind an.
Der Zeitplan sowie Ausblick auf niederösterreichweite Entwicklung
Die erste Stromeinspeisung durch die neuen Anlagen ist für Mitte 2028 geplant, die vollständige Fertigstellung für Mitte 2029. Bis 2034 sollen außerdem in ganz Niederösterreich 55 Umspannwerke samt Verbindungsleitungen (in Betrieb sind derzeit 92) und 1000 Kilometer Stromkabel erneuert werden.
