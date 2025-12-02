Spannberg wird „Knotenpunkt der Stromspannung“

Leistungsfähigere Stromleitungen und neue Umspannwerke

In der Anlage wird Tag und Nacht Hochspannung herrschen: Denn schließlich führt dort die große 380 kV-Hochspannungsleitung des Weinviertels vorbei – und in Spannberg werden mittels zwei neuer 110 kV-Freileitungen und gleich sechs modernisierten bzw. neu gebauten Umspannwerken die stetig wachsende Menge an erzeugtem Strom ins überregionale Netz eingespeist werden. In der Dimension größer ist dort lediglich das schon fertige Umspannwerk in Neusiedl an der Zaya, Spannberg soll als Nummer 2 eine weitere starke Entlastung bzw. Garantie für einen konstanten Abtransport der hohen Strommengen bieten. Diese fallen freilich besonders bei sonnigem Wetter und gleichzeitig starkem Wind an.